Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

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DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Ali Polatoğlu idaresindeki 60 TZ 163 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Ters dönen aracın içerisinde sıkışan sürücü Polatoğlu ile otomobilde bulunan Ayşe ve Erdem Pamukçu, otoyolu kullanan diğer sürücüler ile polis ekiplerince bulundukları yerden güçlükle çıkarıldı.

Olay yerinde hazır bulunan ambulanslara alınan yaralılar Sakarya'nın Hendek İlçesindeki devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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