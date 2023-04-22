Genç girişimci kadınlar devlet desteğiyle çikolata imalatçısı oldu

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de yaşayan iki girişimci kadın, KOSGEB desteğiyle açtıkları işletmede ürettikleri çikolataları Türkiye'nin birçok noktasında tüketiciyle buluşturuyor.

Düzce Ticaret Odasında idareci olarak görev yapan Meryem Nur Yıldız (26) ile Okul Öncesi Öğretmeni Büşra Yılmaz (26) yaklaşık 1,5 yıl önce kariyerlerinden vazgeçerek kendi işlerini kurmaya karar verdi.

Çikolata yapımına merakı olan iki arkadaş, bu ilgilerini kazanca dönüştürmek için hazırladıkları projeyi KOSGEB'e sundu.

Hibe desteği başvuruları kabul edilen iki arkadaş, çikolata imalat atölyesi kurdu.

Yakın çevrelerinin olumsuz yaklaşımlarına kulak asmayan genç girişimciler, hazırladıkları ürünleri Türkiye'nin birçok noktasına göndererek damakları tatlandırıyor.

- "Önce tepki, sonra destek aldık"

Büşra Yılmaz, AA muhabirine, mezun olduktan sonra 2 yıl özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptığını söyledi.

Arkadaşıyla girişimde bulunmak istediklerinde maddi imkanlarının kısıtlı olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bize bu sektör için KOSGEB'den girişimci kadın desteği alabileceğimiz söylendi. Başvurduk, makine ve ekipman desteği almaya hak kazandık. İyi ki KOSGEB'e başvurmuşuz. Buralara gelmemizdeki en büyük etken kesinlikle KOSGEB. Makine ve ekipman desteği, kurulum desteği, bir kısmı hibe, uzun vadede kredi desteği oldu. KOSGEB, bizi her anlamda rahatlattı ve ilerlememizi sağladı."

Yılmaz, çocukluk arkadaşı olan ortağıyla mutfağa yönelmek isterken bu işe adım attıklarını belirterek, "Mutfakta yaptıklarımızı sosyal medyadan tanıtıyorduk ve çok beğeniliyordu. Biz de kendi aramızda 'Bu yaptıklarımızı başkaları da yemeli' diyorduk. Daha sonra KOSBEG de bize destek olunca artık tamam dedik." ifadelerini kullandı.

Mutfağa ilgisinin hep olduğunu söyleyen Yılmaz, "Destek de alınca öğretmenlik ikinci planda kaldı. Dükkanı ilk açtığımızda aile büyüklerimizden, çevremizden bize 'batarsınız' diyenler oldu. Buna benzer çok olumsuz tepkiler aldık ama zaman geçtikçe desteklerini aldık. Babam, 'KPSS'ye gir, kesin atanırsın' diyordu sürekli. Öğretmenlik yapmamı istiyordu ama burada yol alınca destek oldu." diye konuştu.

- "Çikolatalarımıza sevgimizi kattık"

Meryem Nur Yıldız da ortağıyla bu işe başlarken el lezzetlerini insanlara sunmak istediklerini, geldikleri noktada bunu başardıklarını kaydetti.

Müşterileri tarafından beğenilen bir lezzet yakaladıklarını belirten Yıldız, "Çikolatalarımıza sevgimizi kattık. Fabrikasyon ve büyüme planlarımız ikinci planda. Öncelikle yakaladığımız bu seviye ve müşterilerimizin beğenisi, bizim için çok önemli. İşimizi sevgiyle yapıyoruz." dedi.

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