Bayram tatilinden dönenler otoyollarda akıcı yoğunluk oluşturuyor

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DÜZCE/SAKARYA (AA) - Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu illerinden dönen sürücüler, otoyolların İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bulunan Bolu Dağı, Kaynaşlı, Beyköy, Hatıplar, Küçük ve Büyük Melen, Gölyaka, Gümüşova Rampaları ile Yeşilyayla mevkilerinde trafik durma noktasına geliyor.

Sabah saatlerinde akıcı şekilde ilerleyen trafik akşam saatlerinde daha da yoğunlaştı.

Yolda arıza yapan araçlar veya hasarlı kazalar nedeniyle zaman zaman duran trafikte sürücüler ilerlemekte zorluk yaşıyor.

Karayolları ve polis ekipleri güzergahta emniyet şeridinin kapanmaması için sürekli ring halinde görev yaparak sürücüleri uyarıyor.

- Kuzey Marmara Otoyolu'nda akıcı yoğunluk

Sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde de akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Güzergahta herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekipler belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise ulaşım normalin üzerinde yoğun akışla ilerliyor.

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