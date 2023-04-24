Düzce'de tellere takılan karacayı köylüler kurtardı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde tellere takılmış halde bulunan yaralı karaca tedavi altına alındı.
Bakacak köyünde mezarlık ziyaretine giden Cemal Narin, bir hayvanın inleme sesini duydu. Sese yönelen Narin, avlunun tellerine takılı halde karaca buldu. Yaralı hayvanı arkadaşıyla bulunduğu yerden kurtaran Narin, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, karacayı tedavi etmek üzere teslim aldı.
Karacanın bulunması ve kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.