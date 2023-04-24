Düzce'de 23 Nisan coşkusu sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel okulun bando gösterisi ve kortej yürüyüşü vatandaşlarında yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 23-30 Nisan Çocuk Haftası etkinlikleri kapsamında Cedidiye Meydanı'nda toplanan öğrenciler, buradan vatandaşlarında katılımı ile İstanbul Caddesi boyunca bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Trafiğe kapalı olan caddede vatandaşların da ellerindeki bayraklarla katıldığı yürüyüş, Anıtpark Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.