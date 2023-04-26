Gönüllü gençler köy okullarında geleneksel çocuk oyunlarını canlandırıyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de Gençlik Merkezi gönüllüleri, 23-30 Nisan Çocuk Haftası kapsamında gittikleri köy okullarında geleneksel çocuk oyunlarını canlandırıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen "Geçmişe Dönüyoruz" projesi kapsamında gönüllü gençler, Çocuk Haftası dolayısıyla köy okullarını ziyaret ediyor.

Okulları süsleyen gençler, çocuklarla çuval, halat çekme, yumurta taşıma oyunları oynayarak keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.

- "Çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, AA muhabirine, Çocuk Haftası etkinlikleri kapsamında köy okullarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Etkinliklerde geleneksel çocuk oyunlarını canlandırdıklarını dile getiren İnce, "Bakanlığımızın katkılarıyla köy okulları, köy yaşam merkezlerini ziyaret ederek gençlerle çocuklarımızı kaynaştırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza çeşitli hediyeler veriliyor. Çocuk haftası etkinliklerimiz ay sonuna kadar devam edecek. Yıl boyunca da hem çocuklarımızın hem de gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İnce, çocukların teknolojik aletlerle vakit geçirmesinden ziyade sokaklarda oyun oynamasını istediklerini belirterek, "Onların neşesinden sokakların ve halkımızın istifade etmesini istiyoruz. Bu etkinliklerimize yaşlılarımız, velilerimiz de katılıyor. Onların da çocukluklarında bu oyunlar vardı. Biz de dahil, hepimiz oyunları çocuklarla beraber oynuyoruz. Hepimiz çocuklarımızla geçmişe dönüp çocuk olmak istedik." ifadelerini kullandı.

Çerkez Taşköprü Köy Yaşam Merkezi'nde görevli öğretmen Şahin Şahin de etkinliğe katılan çocukların mutlu olduğunu anlatarak, "Burada çocukları cıvıl cıvıl görünce mutlu oluyoruz. Onların bu etkinlikleri yaparken yüzlerinin gülümsemesi insanın çok hoşuna gidiyor. Bizlere eskiyi hatırlatan çalışmayla onların yüzü gülüyor, bizler de mutlu oluyoruz." dedi.

Köy sakinlerinden Ahmet ve Hatice Alkan çifti ise etkinlikte çocukluklarına geri döndüklerini belirterek, geleneksel çocuk oyunlarının canlandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sezai Akkuş da çocukluğunu hatırlayıp duygulandığını anlatarak, "Bugün çok mutlu ve sevinçliyim. Çalışmayı yapan öğretmen ve yetkililere teşekkür ederim. Bunun sürekli olmasını istiyoruz. Bugün çocukluğuma geri döndüm." şeklinde konuştu.

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