Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

Orkinos balığı nedir, nasıl bir balıktır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Şensoy, ilk olarak Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretin ardından Şensoy, Akçakoca Halk Eğitim Merkezini gezdi, inşaatı devam eden okulları yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Şensoy, ardından Akçakoca Tarihi Orhangazi İlkokulu'na geçti. Şensoy, okulun yerine halk eğitim merkezi açılacağını, yakın zamanda çevre düzenlemesinin yapılmasının ardından hizmet vereceğini kaydetti.

Ziyaretlerinin ardından Şensoy, ilçeden ayrıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.