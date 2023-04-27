Düzce'de pompalı tüfekle iş yerine ateş eden kadın gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce kent merkezinde pompalı tüfekle havaya ve bir iş yerine ateş eden kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde bir kadının pompalı tüfekle rastgele ateş ettiğini gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.



Bölgeye sevk edilen ekipler, caddedeki araç ve insan trafiğini keserek elinde silah bulunan Gülhan T. A'nın (40) etrafını sardı.

Bir süre sonra Gülhan T.A'yı etkisiz hale getiren ekipler, hazır bulunan ambulansa alarak kontrol amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine getirdi.

Kadının ifadesinde alkollü olduğu ve işyeri sahipleri ile alacak meselesi bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kadının elindeki silahla caddede işyerine ateş açması güvenlik kamerasına yansıdı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.