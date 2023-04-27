Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

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DÜZCE/BOLU (AA) - Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sağanak ve sis etkisini gösteriyor.



Bölgede iki gündür etkili olan yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sürücüler, yolun Düzce kesiminde Bakacak, Heyelan, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ile Bolu kesiminde Elmalık mevkisinde dikkatli ilerliyor.

Karayolları ve polis ekipleri, güzergahta sürekli ring halinde bulunarak sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de sağanak etkili oluyor.

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