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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efteni Gölü havzası son yağışlarla suya doydu

AA

Efteni Gölü havzası son yağışlarla suya doydu

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - İstanbul'a içme suyu temin edilen Melen Barajı'nı besleyen çayın da doğuş noktası olan Efteni Gölü havzası son yağışlarla suya doydu.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine, dağlardaki karların erimesi ile yağışların havzadaki su miktarını arttırdığını söyledi.

Toprağın suya doyduğunu dile getiren Demircan, "Buradan çıkan ve Melen Havzası'na giren su İstanbul'a gidiyor. Bölgemizdeki tüm akarsular ve dereler Efteni havzasına karışır. Burası ileride belki de Edirne, Bursa, İzmir, İstanbul ve Trakya bölgelerinin su havzası olacak." diye konuştu.

Demircan, İstanbul'a su sağlayan Hasanlar Barajı'nda da su seviyesinin yüzde 100'e ulaştığını aktararak, "Yağışlar, Melen Havzası'ndan İstanbul'a giden su ile o bölgedeki barajların su seviyesi ve doluluk oranını arttırır. İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nde inşallah bu yıl su sıkıntısı olmaz. En azından biz Melen'in debisinden bunu fark ediyoruz." şeklinde konuştu.

Melen'in suyunun bir kısmının devasa borularla İstanbul'daki barajlara taşındığını anlatan Demircan, Melen Barajı'nın tamamlanmasıyla su tutumunun daha da artacağını kaydetti.

- Sulak alanın genişliği büyütülecek, taşkın zararları asgariye indirilecek

DSİ Düzce 55. Şube Müdürü Deniz Yıldız da Efteni Gölü'nde toplanan suyun Büyük Melen Çayı vasıtasıyla Melen Barajı ve Karadeniz'e döküldüğünü, çay üzerinde de Melen Barajı'nın bulunduğunu anımsattı.

Yıldız, yağışların etkisiyle gölde taşkın dönemine girildiğine değinerek, son yıllarda yaşanan taşkınlarda tarım arazilerinin ciddi zarar gördüğünü aktardı.

DSİ Ankara 5. Bölge Müdürlüğü olarak projeyi geliştirdiklerinden bahseden Yıldız, "Düzce Efteni Gölü Islahı Projesi sayesinde hem sulak alanın genişliği büyütülecek hem de taşkın zararları asgariye indirilecek." dedi.

Yıldız, yapılan çalışmalarla, şu an 200 hektar su toplama alanına sahip gölü, 1960'lı yıllardaki yaklaşık 300 hektarlık canlı durumuna getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

- Efteni Gölü Islahı Projesi

Melen Çayı'nın da doğuş noktası havza, kuş cenneti ve su rezervuar alanı olması dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluk sahasında bulunuyor.

DSİ 55. Bölge Düzce Şube Müdürlüğü, Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, Gölyaka Belediyesi ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) işbirliğinde yürütülen Efteni Gölü Islahı Projesi kapsamında 200 hektarlık mevcut su toplama alanının 300 hektara çıkarılması hedefleniyor.

Yüzde 54 fiziki ilerleme kaydedilen ve 2017'den bu yana devam eden projeyle, su miktarının arttırılması ve bölgedeki tarım arazilerine zarar verebilecek olası taşkınların asgari düzeye indirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca zengin kuş ve endemik bitki türlerine ev sahipliği yapan havzanın, bu kapsamda korunmasının yanı sıra ziyaretçiler için çevre düzenlemesi ve göl etrafında gezi alanlarının oluşturulması planlanıyor.


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