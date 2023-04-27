Düzce'de sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "Sağlığınız için 10 bin adım" adıyla yürüyüşü düzenlendi.

Çuhallı Çarşısı'ndaki bir otel önünde toplanan grup, Akçakoca Kaymakamlığı önüne kadar yüründü.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özge Akyıldız Sezgin, yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşam için günde en az 10 bin adım atılması gerektiğini söyledi.

Ölüm nedenlerinin en başında kalp ve damar hastalıklarının geldiğini belirten Sezgin, "Kalp ve damar hastalıklarının yüzde 80'i önlenebilir nedenlerledir. Bunlar, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, mümkün olduğunca stressiz yaşamdır. Buna dikkati çekmek için yürüyüş yaptık." ifadesini kullandı.

Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son bulan yürüyüşe, Kaymakam Mustafa Can, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



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