Düzce'de duvarlara çeşitli semboller çizen 3 şüpheliye adli işlem yapıldı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de suç unsuru olan çeşitli sembolleri kamuya ait duvara çizdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı, serbest bırakıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür Mahallesi Millet Bahçesi'ndeki amfinin önündeki duvara çeşitli semboller çizildiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi.

Zabıta görevlileri, çizim yaptığı belirlenen E.İ (16), S.K (16) ve E.K'yi (17) İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Haklarında, "kamu malına zarar vermek, kamuya açık alanda izinsiz propaganda yapmak, halkın huzurunu bozmak, korku ve paniğe sebebiyet vermek" suçlarından adli işlem başlatılan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.





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