Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

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DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Aydınpınar mevkisinde, Abdullah A. idaresindeki 05 AAJ 146 plakalı cip, Turgay E'nin kullandığı 66 FH 730 plakalı kamyon ve M.K. yönetimindeki 06 CTZ 976 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada, cipte sıkışan sürücü Abdullah A. ile eşi Gülbahar A. ve otomobil sürücüsü M.K. itfaiye ve polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kazada yaralanan çiftin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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