Düzce'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Bahçeşehir bağlantı yolundaki Kervan Köprüsü üzerinde E.B. yönetimindeki 54 ADA 742 plakalı otomobil ile H.C. idaresindeki 35 BLV 722 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan H.C'nin kullandığı otomobil refüjdeki aydınlatma direğine vurarak devirdi.

Devrilen direk de karşı yönden gelen Rüştü Uludoğan yönetimindeki 81 KF 669 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.