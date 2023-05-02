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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Düzce'de tanıtıldı

AA

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Düzce'de tanıtıldı

DÜZCE (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X'in Düzce'de tanıtımı yapıldı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, protokol üyeleriyle kent turu yaptıktan sonra Togg'u, Millet Bahçesi'nde hazırlanan tanıtım alanına getirdi.

"Anadolu kırmızısı" otomobili merakla inceleyen kent sakinleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özlü, gazetecilere, yerli otomobil projesinin başlangıcında kendisinin de görev aldığını aktaran Özlü, "Benden sonra arkadaşlar bu projeyi devam ettirdi. Türkiye'nin gururu bir projedir. Bütün fikir hakları, sanayi hakları ve mülkiyet hakları bize ait. Düzceli kardeşlerimiz aracı bugün görecekler. Araç, Düzce'de bir gün kalacak." diye konuştu.

Otomobilin teknik özelliklerinden bahseden Özlü, "Kullanması çok kolay. Çok sessiz ve rahat bir sürüşü var." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de Türkiye'nin gururu eserleri vatandaşlarla buluşturduklarını belirterek, "Bunlar Türkiye'nin 2023 ve 2071 vizyonu ve eserleri. Türk mühendislerinin, Türk çocuklarının, Türk siyasetçilerinin ve idarecilerinin, hepsinin ortak alın teri. Aracımız ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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