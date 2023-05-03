Belediye Başkanı Özlü'den Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

DÜZCE (AA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özlü, mesajında, basının doğru haber aktarmasının, kamuoyunun bilgilendirilmesinde en önemli kriter olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, 1993 yılından alınan kararla kabul edilen 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nün, Türkiye'de de anayasayla güvence altına alındığını vurgulayan Özlü, mesajında şunları kaydetti:



"Kamuoyunun bilgilendirilmesi konusunda çok önemli bir misyona sahip olan farklı türlerde basın organlarının tüm temsilcileri etik ve iş ahlakı çerçevesinde mesleklerini büyük bir özveriyle ifa etmektedir. Fedakar ve özverili çalışma prensipleri ile doğru kaynaktan, doğru haber aktaran her bir basın mensubu emekçi kardeşimi tebrik ediyor, basın özgürlüğünün doğru okunması ve uygulanması temennilerimi iletiyorum. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle çalışmalarında başarılar diliyorum."

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