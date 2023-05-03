TÜBİTAK'tan destek alan projeyle özel gereksinimli çocuklara toprak sevgisi aşılanıyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'de özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü okulda öğretmenler tarafından hazırlanan serada çocukların, sebze ve meyve yetiştirerek becerilerini geliştirmesi için hazırlanan proje, TÜBİTAK'tan destek aldı.

Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından hayata geçirilen projeyle özel gereksinimli çocuklara toprak sevgisinin aşılanması hedefleniyor.



Proje kapsamında alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülecek etkinliklerde, tarım, sanal gerçeklik, spor ve sanat dallarında çalışmalar yapılacak.

Kentte birçok resmi ve özel kurumun destekçisi olduğu projeyle akademisyenler ve uzmanları tarafından verilecek alan uygulamaları, saha etkinlikleri ve atölye çalışmalarıyla özel gereksinimli bireyler ve ebeveynleri desteklenecek.



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