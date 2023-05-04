Sürücüsünün manevra yapmasına yardımcı olduğu akaryakıt tankerinin altında kalan kişi ağır yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola veren tır sürücüsü, manevra yapan akaryakıt tankerinin altında kalarak ağır yaralandı.

Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişi Kaynaşlı mevkisinde mola veren tır sürücüsü İsmail Ç, 06 DDU 443 plakalı akaryakıt tankeriyle geri manevra yapan Mehmet K'ye yardımcı oldu.

Sürücü Mehmet K'nin görüş açısından kaybolan İsmail Ç, tankerin altında kaldı.

Durumun fark edilmesi üzerine İsmail Ç, bulunduğu yerden çıkarıldı.



Ağır yaralanan İsmail Ç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tanker sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan kaza anı, dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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