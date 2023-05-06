Düzce'den kısa kısa

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesi Beyören köyünde Hıdırellez etkinliği düzenlendi.

Köy meydanında toplanan kadınlar, 10 kazan kurdu.



Kazanlarda pişirilen yemeklerin bir kısmı evlere götürülürken bir kısmı köy sakinlerine ikram edildi.

- Akçakoca'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Türk Kızılay Akçakoca Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Vatandaşları kan bağışına yönlendirmek için Merkez Cami önünde gerçekleştirilen kampanya, yoğun ilgi gördü.

- Akçakoca'ya "Portatif Yüzme Havuzu" yapılacak

Akçakoca'ya "Portatif Yüzme Havuzu" yapılacağı bildirildi.



AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yatırım bedeli 1 milyon 300 bin lira olacak yüzme havuzun Çuhallı Kapalı Spor Salonu'nun arkasına yapılacağını ifade etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.