Düzce'den kısa kısa

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesi Beyören köyünde Hıdırellez etkinliği düzenlendi.
Köy meydanında toplanan kadınlar, 10 kazan kurdu.
Kazanlarda pişirilen yemeklerin bir kısmı evlere götürülürken bir kısmı köy sakinlerine ikram edildi.
- Akçakoca'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Türk Kızılay Akçakoca Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Vatandaşları kan bağışına yönlendirmek için Merkez Cami önünde gerçekleştirilen kampanya, yoğun ilgi gördü.
- Akçakoca'ya "Portatif Yüzme Havuzu" yapılacak
Akçakoca'ya "Portatif Yüzme Havuzu" yapılacağı bildirildi.
AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yatırım bedeli 1 milyon 300 bin lira olacak yüzme havuzun Çuhallı Kapalı Spor Salonu'nun arkasına yapılacağını ifade etti.