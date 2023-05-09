Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Düzce'de mitingde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Düzce'de mitingde konuştu:

AA

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sandıkta oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun, adaletten yana, hukuktan yana, alın terinden yana oy kullanın." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Düzce'de mitingde konuştu:

DÜZCE (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sandıkta oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun, adaletten yana, hukuktan yana, alın terinden yana oy kullanın." dedi.

Kılıçdaroğlu, Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Düzce'de hava kirliliği sorunu olduğunu savunarak, Cumhurbaşkanı seçildiğinde bu sorunu çözeceğini söyledi.

Hayata geçirmeyi planladıkları sosyal projelerden bahseden Kılıçdaroğlu, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye'yi inşa edeceklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 5 milyon 300 bin gencin ilk kez sandığa gidip oy kullanacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"5 milyon 300 bin genç, dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacak. Diyeceksiniz ki nedir bu armağan? Armağan şu; 'Otoriter bir yönetimi, demokratik yollarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde gençler kullandıkları oyla emekli ettiler.' diyecekler. Bu onur size yeter, bu onur bize yeter, bu onur Türkiye'ye yeter. Unutmayın, sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız. Arkadaşlarınızı ikna edeceksiniz, demokrasiden yana, hukuktan yana, adaletten yana, oy kullanacaksınız. Sizden tek isteğim o. Onun dışında göreceksiniz, Allah nasip eder sizlerin oylarıyla cumhurbaşkanı olduğumda, beni özgürce eleştirebileceksiniz. En özgür şekilde eleştireceksiniz. Size özgürlüğün bütün kapılarını açacağım."

Kadınların ve gençlerin, ülkeye demokrasiyi ve bereketi getireceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Yeter artık ya gerçekten yeter. Mutfaklarda yangın var, sarayda yok mesela. Sarayda herkes hayatından memnun. Herkesin keyfi yerinde. 3 yerden, 5 yerden maaş alanlar var ama garibanın çocuğu üniversiteyi bitirmiş, işsiz, yıllardır iş arıyor, iş bulamıyor. Hiç meraklanmayın, benim saraylarda oturmak gibi bir düşüncem asla olmadı, hiç de olmayacak." diye konuştu.

- "Bay Kemal eşittir, adalet, hak, hukuk"

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçildiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazı Çankaya'sına gideceğini dile getirerek, Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceklerini, barış eksenli bir politika yürüteceklerini anlattı.

Esnaf ve çiftçinin durumuna değinen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fındık üretiyoruz biz. Fındıkta dünyada bir numarayız biz ama başkaları milyar dolarları kazanıyor, biz kazanamıyoruz. Söz verdim, Ordu'da söz verdim, Giresun'da söz verdim. Siz de fındık üretiyorsunuz, size de söz verdim. 'Bay Kemal'in iktidarında göreceksiniz, fındığın kilosu 4 dolar karşılığı Türk Lirası olacak. Gene diyecekler, 'Parayı nereden bulacaksın?' Hep o soruyu soruyorlar. Sen parayı 5'li çeteye veriyorsun, ben vatandaşa vereceğim, sen yandaşa veriyorsun, ben vatandaşa vereceğim. Kimin hakkı? Vatandaşın hakkı. Ayrıca 5'li çetelerden yurt dışına kaçırdıkları paranın tamamını getireceğim, son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim."

Kılıçdaroğlu, seçildikleri takdirde yapacakları projelerden bahsederek, bunlarla toplumun her kesiminin kazanacağını, herkesin alın terinin karşılığının alacağını kaydetti.

Herkesin hakkını teslim edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Şu yol, Ankara-İstanbul yolu, 450 kilometre yürüdüm. Adalet için yürüdüm 450 kilometreyi. Burada geceledim, bir gece Düzce'de kaldım. Dolayısıyla kim haksızlığa uğrarsa, oy versin vermesin, kim haksızlığa uğrarsa adalet için ben onun yanındayım. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlık karşısında susmayacağız. Haksızlığa isyan edeceğiz ve haksızlığı gidereceğiz. En ufak bir endişeniz olmasın. Bay Kemal eşittir, adalet, hak, hukuk. Bunu bileceksiniz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Katar ordusuna sattıkları tank palet fabrikasını alacağız. Onu da şanlı ordumuza teslim edeceğiz." diyerek, vatan ve bayrak konusunun kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

Sandığa gidecek seçmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sandıkta oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun, adaletten yana, hukuktan yana, alın terinden yana oy kullanın. Hırsızlardan yana değil, devleti soyanlardan yana değil. Oy kullanmayın devleti soyanlardan yana. Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem. Herkes bilsin." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 5'li çetelerin yanı sıra uyuşturucu baronlarının da kendisinin cumhurbaşkanı olmasını istemediğini dile getirerek, "Ama sözüm söz. Uyuşturucu baronlarının kökünü bu topraklardan kurutacağım ve keseceğim. Gencecik evlatlarımızı zehirliyorlar." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da konuşma yaptığı mitingin ardından Kılıçdaroğlu, kentten ayrıldı.

Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun Düzce mitinginde konuşması sırasında miting alanının yakınında toplanan AK Parti ve MHP'li bir grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı, pankartlar açtı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kılıçdaroğlu: Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi daha anasından doğmadı (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak ...
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde sis
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu Dağı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.