Kusursuz Kafe'nin engelli çifti, evdeki dayanışmalarını iş yerinde de sürdürüyor

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de engelli bireylerin hizmet verdiği kafede çalışan Seda ve Maşallah çifti, birbirlerine besledikleri sevgi ve gösterdikleri dayanışmayla çevrelerinden takdir topluyor.

Küçük yaşlarda babası vefat eden hafif zihinsel engelli 27 yaşındaki Seda ile yine çocukken anne babasını kaybeden 34 yaşındaki Maşallah Aycil, Düzce Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği işbirliğinde geliştirilen proje kapsamında açılan "Kusursuz Kafe"de çalışmak için verilen eğitimlerde tanıştı.

Servis elemanı olarak çalıştıkları iş yerindeki tanışıklıklarını evlilikle taçlandırma kararı alan ikili, kafe sorumlusu ve özel birey eğitmeni Senem Verep'in desteğiyle, aile büyüklerinin onayını alarak dünyaevine girdi.

Ağa Mahallesi'nde Maşallah'ın babasından kalan evde yaşayan çiftin 2021'de de Ebrar ismini verdikleri kız çocukları doğdu. Güçlü ilişkilerini çocuk sevgisiyle perçinleyen çift, hem çalışma hem aile hayatlarında sergiledikleri dayanışmayla çevrelerindeki insanlara örnek oluyor.

Maşallah Aycil, AA muhabirine, eşi Seda ile eğitimler sırasında tanıştıklarını anlattı.

Çok mutlu ve huzurlu olduklarını dile getiren koca Aycil, "Biz bir arada olunca mutlu oluyoruz." dedi.

Seda Aycil de iş yerinde beraber çalıştıklarını aktararak, "Eşimden çok memnunum. Ben onu seviyorum. Bir de kızımız oldu." diye konuştu.

İlk başta ailesinin evlenme isteğine karşı çıktığına değinen Aycil, "Beni başkasıyla evlendirmek istiyorlarmış. Onlara, 'Benim sevdiğim var.' deyince onlar da 'Hayırlı olsun o zaman.' dediler. Ben eşimi çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Projenin ve kafenin sorumlusu özel birey eğitmeni Senem Verep, 2017'den bu yana 15 değerli arkadaşıyla çalıştığını söyledi.

Özel bireylerle büyük bir aile olduklarını dile getiren Verep, "Arkadaşlarımız hem çalıştılar hem sosyalleştiler. Beraber çalışarak, eğitilerek sürdürdükleri hayatta yuva kurmak isteyen arkadaşlarımız oldu. Maşallah ve Seda çiftimiz evlenmek isteklerini söylediler. Aileleri biz ikna ettik ve onay aldık. Onların sözlerini, nişanlarını, kına gecelerini ve düğünlerini burada yaptık." ifadesini kullandı.

Verep, Seda ve Maşallah'ın evliliklerinin çok güzel ilerlediğine işaret ederek, sevgilerinin meyvesi olarak bir kız çocuğu dünyaya getirdiklerini kaydetti.

- "Bir çatı altında sevgi ve saygı içinde beraberler"

Burada elde ettikleri kazanımları evlerine taşıdıklarına değinen Verep, şöyle devam etti:

"Aile hayatlarını güzel şekilde sürdürüyorlar. Örnek aile oluyorlar. Çalışma hayatında ne kadar düzenli olursa olsun, eğer aile hayatınızda sorumluluklarınız yerine gelmiyor ve ahlaklı birey değilseniz topluma yararlı olamıyorsunuz. Maşallah ve Seda evlenirken tereddüt ve korkularımız elbette oldu. Yapabilecekler mi, başarabilecekler mi diye çok düşündük."

Verep, çiftin evliliklerini yürütmesinin kendilerini hayrete düşürdüğünü dile getirerek, "Hem de bize örnek oldular. İlişkileri o kadar düzenli ve mutlu devam ediyor ki, çocuk da bir o kadar güzel büyüyor. Biz de bunun karşısında, 'Bizi hiçbir sorun yıkamaz, hiçbir zorluk yıkamaz. Bakın örnek çiftimiz var. Onlar gibi olsak bize yeter.' diyoruz. Bize çok büyük örnek oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Seda ve Maşallah çiftinin kesinlikle maşallahları var" diyen Verep, "Baba ve anne olarak görevlerini yerine getiriyorlar. Kusursuz evlilikleri var. Çalışma ve evlilik hayatlarını birbirine karıştırmadan devam ettiriyorlar. En önemlisi bu zaten. Herkes görevini ve yerini biliyor. Bir çatı altında sevgi ve saygı içinde beraberler." ifadesini kullandı.





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