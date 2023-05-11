Düzce'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Aziziye Mahallesi'nde çocuklara uyuşturucu sattığı iddia edilen K.T. mahalle sakinleri tarafından darbedildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayı sonlandırdı.

Şüpheli K.T. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Olayda yaralanan şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından sorgusunun yapılacağı öğrenildi.



Olaya karışan bazı mahalle sakinleri de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.



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