Düzce Valisi Atay ve Belediye Başkanı Özlü'den Engelliler Haftası mesajı

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, Engelliler Haftası dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Atay, mesajında, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle vatandaşların karşılaştıkları güçlüklerin çözümünde gösterilen hassasiyetin toplumun her kesiminde artması temennisinde bulundu.

Atay, bu anlamda çalışmalar yürütüldüğünü ve farkındalıklar oluşturulduğunu aktararak, "Engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum." ifadesini kullandı.

Özlü de engelli bireylerin yaşam standardının yükseltilmesi konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Engelli bireyler için yapılacak çalışmaların toplumda hassasiyetle yaklaşılması gereken bir konu olduğuna işaret eden Özlü, şunları kaydetti:



"Ortak alanlarda yaşamın kolaylaştırılması için de ihtiyacımız olan şey; toplumsal farkındalığı edinmemiz ve konuya yaklaşımımızı istisnasız bu çerçevede geliştirmemiz olmalıdır. Düzce Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ediyor, özellikle erişilebilirlik konusunda gereken tüm girişimleri hayata geçiriyoruz. Engelliliğin zihinlerden kaldırılması için attığımız en önemli adımlardan biri olan Kusursuz Kafe'mizde bizlere yardımcı olan çalışma arkadaşlarımız bunun en önemli göstergesidir. Belediye hizmetlerimizi her vatandaşımıza ayrımsız ulaştırdığımız gibi engelli hemşehrilerimiz için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."







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