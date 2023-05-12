DÜZCE (AA) - Düzce'de Roman Kültür Evi'nin temeli atıldı.



Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından Ağa Mahallesi'nde projelendirilen kültür evinin temeli atma törenine, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili adayı Ayşe Keşir ile kent sakinleri katıldı.

Roman Kültür Evi'nde çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliği ile eğitim alanları oluşturulması, gençler, kadınlar ve çocukların farklı konularda ilgi alanlarına göre eğitim almaları sağlanacak.

Törende konuşan Özlü, projenin yaklaşık bir yıldır gündemde olduğunu aktararak "Bu proje için ilgili STK temsilcilerimizle görüştük. Önce yer belirleme çalışması yaptık. Uygun yerleri değerlendirerek en doğru yerin burası olduğuna karar verdik, imar konusunda gerekli düzenlemeleri yaptık. Çok güzel bir proje hazırladık, sizlerle paylaşacağız. Bugün burada temelini atıyoruz." ifadelerini kullandı.



Merkezin inşası için belediye bütçesinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yalnızca Roman Kültür Evi inşası için 4 milyon lira ödenek gönderdiğini belirten Özlü, şöyle devam etti:



"Şükran borçlu olduğumuz kardeşlerimiz, büyüklerimiz var. Biliyorsunuz her proje, bütçe işinde bitiyor. Para yoksa olmuyor. Burası için de para gerekiyordu. Belediye olarak bir miktar bütçe ayırdık, AB projelerine başvurduk o görüşmeler de iyi gidiyor. Yaklaşık 300 bin avro bütçeli başvuru sürecimiz sorunsuz işliyor. Ancak bu işi hızlı yürütmek için başka bir formül bulduk. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu aradım rica ettim, Ayşe hanım da aradı rica etti. Bakanımız bizi kırmadı ve bu proje için 4 milyon lira ödenek gönderdi. Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz, Allah kendisinden razı olsun."

Özlü, Bakan Soylu'nun istemediği halde Roman vatandaşların kendisine duyduğu sevgiden dolayı kültür evine isminin verildiğini anlatarak, "Sayın Bakanımız kabul etmiyorlar ama buranın adını Roman kardeşlerimiz çok istedi; 'Süleyman Soylu Kültür Evi' adını aldı. Hayırlı, uğurlu olsun. Sayın Bakanımıza; 'Adını biz vermedik, Roman kardeşlerimiz sizi çok seviyor, onlar bu ismin verilmesini istedi.' diye söyledim." açıklamasında bulundu.

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