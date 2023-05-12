Düzce'de otizmli çocukların anneleri için gökyüzüne balon bırakıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla otizmli çocukların anneleri için etkinlik düzenlendi.



Kadın Emeği Merkezi (DÜKEM) üyesi kadınlar, 14 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla DÜKEM binası önünde bir araya geldi.

Bu yıl etkinliklerini Engelliler Haftası dolayasıyla dezavantajlı bireyler ve otizmli çocukların anneleri için yapan kadınlar, turkuaz renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

DÜKEM Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Alayıldız, bir kadın için anneliğin en kutsal duygu olduğunu söyledi.

Alayıldız, DÜKEM'in girişimci üyeleriyle Anneler Günü dolayısıyla bir etkinlik yapmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

DÜKEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Beyza Çetinkaya Anakan da Engelliler Haftası dolayasıyla etkinliği özel bireylerin annelerine yönelik yaptıklarını belirterek, "Turkuaz renkli balonlarla otizmli çocuklarımızın annelerini hatırlamak istedik. Bugünün anlam ve önemini, otizmli çocuğu olan anneler olarak belirledik." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.