Engellilerden oluşan "Kusursuz Ekip" danslarıyla beğeni topluyor

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DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de hayata geçirilen proje kapsamında halk oyunları eğitimi alan down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelliler, sahnede sergiledikleri başarılı performanslarıyla izleyenlerin beğenisini topluyor.



Engelli bireylerin sosyalleşmeleri ve özgüvenlerinin arttırılması amacıyla Düzce Belediyesi ve Gençlik Merkezi Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kusursuz Ekip" projesinde, belediyenin işlettiği Kusursuz Kafe'de çalışan özel bireylere 6 ay boyunca halk oyunları eğitimi verildi.

Down sendromlu, hafif zihinsel ve bedensel engelli 14 kişiden oluşan ve projenin ismini alan topluluk, haftada 2 gün dans eğitmenlerinin gözetiminde yaptıkları çalışmaların ardından ailelerine hünerlerini sergiledi.

Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde bulunan Konuralp Antik Tiyatrosu'ndaki gösterimde de izleyenlerin beğenisini kazanan engelliler, Belediye Kültür Merkezi'nde yaptıkları provalarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ndaki gösteri yapmaya hazırlanıyor.

- "Gençler çok istekli, benden iyi oynuyorlar"

Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, AA muhabirine, engelli bireylerin aldıkları eğitimlerle toplum içinde de gösteri yapacak donanımı kazandığını belirtti.

Derslerin, engelli bireylerin topluma katılmasında birebir yararlı olduğunu anlatan İnce, "Her zaman olduğu gibi gençlerimizin yanındayız, arkasındayız, hep destek tam destek diyoruz. Gençler çok istekli, benden iyi oynuyorlar." dedi.

Ekibin eğitmenliğini yapan merkezde halk oyunları öğreticisi Ali Özkaya, Kusursuz Ekip ile keyifli çalışma ortamı kurduklarını dile getirdi.

Özkaya, geçen yıl başladıkları eğitimleri bu yıl ağırlık vererek sürdürdüklerini aktararak, "14 öğrencimiz var, 7 kız, 7 erkek. İlk gösterimizi geçen hafta Konuralp’teki antik kentte yaptık. Sıradaki hedefimiz 19 Mayıs'taki program. Özel öğrencilerimiz normal bireylerden daha istekliler." diye konuştu.

Kusursuz Kafe'nin sorumlusu ve özel birey eğitmeni Senem Verep ise 2017'den bu yana kafeteryada görev yapan özel bireylerin çalışma hayatında kendilerini ifade edip, paralarını kazanabildiklerini söyledi.

Verep, engelli bireylerin sosyal hayattaki etkinliklerinin sınırlı olduğunu düşünerek projeyi hazırladıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor İl Müdürümüz bize eğitici ve salon tahsis etti. Önce Kafkas yöremizle başladık. Sonra diğer yörelerin danslarında hocalarımız ders veriyorlar. Daha nice gösterileri beraber yapacağız inşallah. Normal bireyler hangi etkinliği yapıyorsa çocuklarımız da hepsini yapabiliyor ve daha da fazlasını yapacaklar."

Dowm sendromlu 27 yaşındaki Oğuz Kaan Sarıbaş, özellikle Kafkas oyunlarında çok iyi olduklarını söyledi.

32 yaşındaki Burcu Doğanyiğit'in annesi Gülser Doğanyiğit de çocuklarının yapamayacakları hiçbir şey olmadığını ve onlarla gurur duyduklarını ifade etti.

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