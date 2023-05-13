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Düzce'de AK Parti teşkilatı seçim çalışmalarını tamamladı

AA

Düzce'de AK Parti teşkilatı seçim çalışmalarını tamamladı

DÜZCE (AA) - Düzce'de AK Parti teşkilatının, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin çalışmaları, kortej yürüyüşü ve mitingle tamamlandı.

Kervan Kavşağı'nda toplanan partililer, mehter takımı eşliğinde İstanbul Caddesi boyunca yürüyerek Anıtpark Meydanı'na geldi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve milletvekili adayı Ayşe Keşir'in de yer aldığı kortej yürüyüşü sonrası meydanda hazırlanan alanda milletvekili adayları Ercan Öztürk ve Hakan Kuşçuoğlu tanıtıldı.

Keşir'in cep telefonuna görüntülü bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka hitap etti.

Erdoğan, Düzcelileri en kalbi duygularla selamladığını belirterek, "Sevgili vatandaşlarım, son günümüzdeyiz. Yarın seçimler var. İnanıyorum ki Düzce'den tulum çıkaracağız. İnşallah bunu başarmanız halinde seçimden sonra da teşekkür gezilerimden biri de sizlere olacak. Gerek ana kademe gerek Gençlik gerekse Kadın Kolları kapı kapı dolaşmak suretiyle son adımları atalım diyorum. Ben de seçim öncesi son mitingime çıkıyorum. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Keşir ise 20 yıl önce ne vadettilerse hepsini yaptıklarını dile getirerek, önlerine taş koymak isteyenler olduğunu ama hepsine tek tek cevabını verdiklerini kaydetti.

Milletvekili adaylarının konuşmasının ardından miting sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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