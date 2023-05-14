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Oyunu kullanmaya yeniçeri kıyafeti ve atla geldi

AA

Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacağı okula, yeniçeri kıyafetiyle ve at üzerinde geldi.

Oyunu kullanmaya yeniçeri kıyafeti ve atla geldi

DÜZCE (AA) - Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacağı okula, yeniçeri kıyafetiyle ve at üzerinde geldi.

Beyciler Mahallesi'ndeki evinden yeniçeri kıyafetini giyerek çıkan 33 yaşındaki Bişgin, kayıtlı olduğu Beyciler İlkokulu'na atıyla ulaştı.

Atının yularını okulun merdiven korkuluklarına bağlayan Bişgin, 1084 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bişgin, AA muhabirine, seçimin önemine dikkati çekmek için atıyla geldiğini belirterek, "Vatandaşlar yolda büyük ilgi gösterdi. Seçimin ruhunu yaşatmak istedik. Seçim demokrasi şöleni. Şölen havasında kutlamak istedim. Bizler ve Türkiye için bu seçim şahlanış olur." diye konuştu.

Aynı zamanda milli takım antrenörü olduğunu anlatan Bişgin, biniciliğe ilgisinden ötürü atla oy kullanmaya geldiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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