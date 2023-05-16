Düzce'de 19 Mayıs kapsamında yürüyüş ve bisiklet turu düzenlendi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Akçakoca ilçesinde yürüyüş, kente merkezinde bisiklet turu düzenlendi.

Akçakoca'da Çuhallı Mahallesi'nden başlayan "Gençlik Yürüyüşü"ne katılan gençler, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Hükümet Konağı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk anıtına Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü çelengi bırakıldı.

Düzce kent merkezinde ise "Ataya Saygı Bisiklet Turu" yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bisiklet İl Temsilciliğinin koordinasyonunda 230 genç, yaklaşık 10 kilometre yol katetti.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında her yıl gerçekleştirilen tur, Anıtpark Meydanı'ndan başladı.

Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan'ın startını verdiği bisiklet turunda gençler Melen Su Park'a kadar pedal çevirdi.

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