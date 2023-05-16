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Düzce'de yaklaşık 1500 özel gereksinimli birey ve ailesi piknikte bir araya geldi

AA

Düzce'de düzenlenen "Engelsiz Yaşam Pikniği"nde buluşan özel gereksinimli bireyler, dans ve oyunlar eşliğinde keyifli gün geçirdi.

Düzce'de yaklaşık 1500 özel gereksinimli birey ve ailesi piknikte bir araya geldi

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen "Engelsiz Yaşam Pikniği"nde buluşan özel gereksinimli bireyler, dans ve oyunlar eşliğinde keyifli gün geçirdi.

Düzce Belediyesince her yıl düzenlenen piknik, Gölyaka ilçesindeki Kültür Park'ta yapıldı. Otobüslerle evlerinden alınan yaklaşık 1500 özel birey ve aileleri piknik alanına getirildi.

Belediye bandosunun çaldığı oyun havaları eşliğinde dans eden, ip atlayan ve top oynayan engelliler, ikramlarla piknik yaptı.

Belediye ve Gençlik Merkezi Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kusursuz Ekip" projesi kapsamında dans eğitimi alan 14 engelli de halk oyunları gösterisi sundu.

Dans ekibi, izleyiciler tarafından ilgiyle izlenen gösteriyle vatandaşlar önünde ilk deneyimini yaşadı.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, AA muhabirine, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında bu tür etkinliklere özen gösterdiklerini belirtti.

Engellilerin sosyalleşmesi için uygun ortamlar hazırladıklarını anlatan Özlü, "Güzel bir ortamda engelli bireyler ve aileleri ile bir araya geliyor ve gün boyu eğleniyoruz. İnsanlar mutlular." dedi.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, etkinliğe yaklaşık 1500 özel gereksinimli birey ve ailesinin katıldığını, gençlerin eğlenmesi ve mutlu yaşamalarının her şeyin ötesinde olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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