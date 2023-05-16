Fındık bahçesinde bulunan yavru karacaların annelerine kavuşması fotokapanla görüntülendi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de vatandaşların fındık bahçesinde bulduğu yavru karacaların annelerine kavuştuğu anlar fotokapana yansıdı.

Kentteki ormanlık alana yakın fındık bahçesine giden Ahmet Şahin ve Hüseyin Arslan, 2 yavru karaca buldu. Köpeklerin zarar verebileceğini düşünen vatandaşlar, yavruları Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yavruları, bakımını yaptıktan sonra alındıkları yere bırakan ekipler, bölgeye fotokapan kurdu. Daha sonra izlenen görüntülerde anne karacanın akşam geldiği görüldü.

- Yavru hayvanlara dokunmayın uyarısı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Veterineri Murat Ünlü, AA muhabirine, kuş ve memeli hayvanların üreme mevsimi olduğunu söyledi.

İnsanların, yavru hayvanları gördüklerinde onlara dokunmayı istediklerini ancak bu davranışın yanlış olduğuna dikkati çeken Ünlü, "Vatandaşlarımızın bu hayvanlara dokunmaması lazım. Aslında yavruları anneleri oraya bırakıyor ve beslenmeye gidiyor. Daha sonra gelip yavrusunu besliyor. Bu kuşlarda da memelilerde de aynı." diye konuştu.

Ünlü, yavru karacaların vatandaşlar tarafından getirildiğini anlatarak, "Çalılıklarda bulmuşlar. Biz de vatandaşlarla bölgeye gittik ve fotokapan kurduk, anneleri gelecek mi diye. Anne, 3 saat sonra geldi ve yavrularını aldı. Bu da bizleri çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

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