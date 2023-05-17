GÜNCELLEME - Düzce'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi öldü

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde yayaya çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü ile motosiklette bulunan yolcu ve yaya hayatını kaybetti.

Enes Eren (23) yönetimindeki plaka tescili bulunmayan motosiklet, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Güneyaltı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Acar'a (60) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Eren ile yolcu Ömer Faruk Baltacı (25) ve Acar yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Baltacı ve Acar da burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Acar'a çarptığı görülüyor.

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