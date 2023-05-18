Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan araçların sürücüleri yaralandı

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DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza yapan araçların sürücüleri yaralandı.

Uğur Bahadır Ç. idaresindeki 34 FTP 790 plakalı otomobil, Düzce gişeleri mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazayı görerek yardım etmek isteyen Uğur G'nin kullandığı 34 GKV 244 cip, duramayınca bariyerlere çarpıp savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücülerden Uğur G. ayakta tedavi edilirken, Uğur Bahadır Ç. ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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