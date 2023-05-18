Gölyaka'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yunus Emre Bulvarı'nda seyreden R.B. idaresindeki 81 S 3137 plakalı servis minibüsü ile Afganistan uyruklu Z.İ'nin kullandığı 81 MA 0616 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yola savruldu.
İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü ile arkasında oturan A.Ş.D, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.