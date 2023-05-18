Düzce'den kısa kısa

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesindeki dernek başkanları, Belediye Başkanı Rasim Çam'ı ziyaret etti.

Yığılca Kültür Turizm Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Gökhan Alkan, Karadeniz Ereğli Yığılca Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İlyas Yıldırım, Bolu Yığılcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhami Karaduman, Çam'ı makamında ziyaret ederek, kurulan Yığılca Dernekler Federasyonu ile ilgili bilgi verdi.

Çam, yaptığı açıklamada, derneklerin yükünün ağır olduğunu belirterek, "Derneklerimizin yanındayız. Birlik ve beraberliğiniz bizleri mutlu ediyor. Federasyon için yer desteği sağlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Yığılca'ya bir çivi çakmak için mücadele eden, ilçenin tanıtımı, kalkınması için fedakarlıkta bulunan bütün hemşerilerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

- Başkan Çam'dan öğrencilere mezuniyet gecesi desteği

Belediye Başkanı Rasim Çam, mezuniyet programı için kendisinden destek isteyen öğrencileri geri çevirmedi.

Başkan Çam'ı ziyaret eden bir grup öğrenci, mezuniyet balosu için Belediye Sosyal Tesisini kiralamak istediklerini belirtti.

Öğrencilere destek amacıyla kira alınmayacağını belirten Çam, personele ikram ve seslendirme yapılması talimatını verdi.

Öğrenciler de Çam'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.





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