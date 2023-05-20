Düzce'de "yüksek sesle müzik dinlemek"ten çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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DÜZCE (AA) - Düzce'de bir iş yerinde yüksek sesle müzik dinlendiği gerekçesiyle çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli aranıyor.



Dereli Tütüncü Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı'nda ikamet eden İzzet C. ile evinin alt katındaki giyim mağazasında yüksek sesle müzik dinlendiği gerekçesiyle iş yeri sahibi Sadettin A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evindeki pompalı tüfeği alan İzzet C, tekrar iş yerine gelerek ateş açtı.

Olayda Sadettin A. ile mağazada müşteri olarak bulunan Fatma Ş. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.



Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.





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