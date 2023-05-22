En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Türkiye Wushu Kung fu Federasyonunca düzenlenen Türkiye Tek Yürek Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası Düzce'de başladı.

Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan organizasyona, budokaido A, minik, minik-yıldız, ümit genç, 21 yaş altı, büyükler, veteran kumite ve kata kategorilerinde çeşitli illerden 1385 sporcu katılıyor.

Müsabakaları izleyen World Kyokushin Budokai (WKB) Uluslararası Komite Üyesi Sergei Vsevolodov, AA muhabirine, federasyonun daveti üzerine Düzce'ye geldiğini söyledi.

Organizasyonu çok beğendiğini dile getiren Vsevolodov, "Türkiye'de çok güçlü sporcular var. Türkiye'deki sporcuların yurt dışında derece yapabilmeleri, orada başarı sağlayabilmeleri adına elimden geleni yapacağım. Türkleri çok seviyorum, onlar benim ailem." diye konuştu.

Üç gün sürecek turnuvada derece elde eden sporcular, ülkelerini Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.