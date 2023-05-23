Gölyaka Gençlik ve Kültür Merkezi'nin temeli atıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde inşa edilecek Gençlik ve Kültür Merkezi için temel atma töreni yapıldı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İmamlar Mahallesi'ndeki kapalı pazaryerinin yanında yapımına başlanan projenin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, merkezin hayırlı olmasını temenni etti.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yapılan merkezin, "Türkiye Yüzyılı"nda ilçedeki gençlerin bilim ve kültür üssü olacağını belirtti.

Toplamda 796 metrekare kapalı alana sahip 2 katlı merkezde, derslik, kütüphane ve konferans salonu ile çeşitli etkinlik alanları yer alacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.