Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası sona erdi

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Düzce'de düzenlenen Türkiye Tek Yürek Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona; budokaido A, minik, minik-yıldız, ümit genç, 21 yaş altı, büyükler, veteran kumite ve kata kategorilerinde çeşitli illerden 1385 sporcu katıldı.

Üç gün boyunca minderde rakiplerine üstünlük sağlamak için çaba sarf eden yarışmacılar, final müsabakalarında ter döktü.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular, yıl içerisinde düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Müsabakalar sonunda, ilk üç sırada yer alan sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.