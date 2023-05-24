Bal arası zehrinin epilepsi tedavisinde etkili olduğu belirlendi

DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğiyle yapılan çalışma kapsamında arı zehrinin korteks uygulamalarının epilepsi nöbetlerini azalttığı ve kısmen önlediği gözlemlendiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bal arısı zehrinin, epilepsi üzerine etkili olduğu deney hayvanları çalışmasının tamamlandığı belirtildi.



Deney hayvanları üzerinde yapılan denemelerin olumlu sonuçlar verdiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:



"Ancak insanlarda tedavi amacıyla kullanılması veya epilepsi tedavisinde kullanılabilecek bir ilaca dönüştürülmesi için daha gidilmesi gereken uzun bir yol bulunuyor. Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar bir sonraki adımda yapılacak kapsamlı çalışmalara temel oluşturacak bilimsel sonuçları ortaya çıkardı. Yapılan diğer bilimsel araştırmalarda ise arı zehrinin anti-aging (yaşlanma karşıtı) potansiyeli ve akne gibi dermatolojik problemlere çözüm olabileceğini gösteren araştırma sonuçları da ortaya kondu."

Arı zehrinin başta nörodejenaratif hastalıklar (Parkinson, Alzheimer, MS vb.) olmak üzere cilt problemleri ve kanser gibi sağlık sorunlarına umut verici bir seçenek olduğunu gösteren çok sayıda bilimsel çalışma bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Ülkemizde henüz yeni başlayan araştırma sonuçları da şimdiye kadar yapılan çalışmaları destekler niteliktedir. Ancak bireysel farklılıklar ve diğer birçok nedenle doğal ürünlerin (özellikle arı zehri) rastgele kullanılmaması doktor kontrolünde uygulama yapılması konusunda da toplumun bilinçli olması gerektiği vurgulanmaktadır." ifadesine yer verildi.



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