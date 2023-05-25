Düzce'de "Gençlik Günleri" konserinde Ekin Uzunlar sahne aldı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de "Gençlik Günleri" etkinlikleri kapsamında sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı.

Düzce Belediyesince "Gençlik Günleri" etkinlikleri kapsamında Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen konserde, Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar izleyenleri 3 saat boyunca seslendirdiği parçalarla eğlendirdi.

Düzcelilerin ilgi gösterdiği ve yoğun katılımın olduğu konserde bulunan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, sahneye çıkarak, "Bu gece siz eğlenin diye biz buradayız bu gece iyi eğlenin ve sonra Türkiye'nin yüzyılını birlikte inşa edelim. "dedi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü de "Gençlik Günleri" etkinlikleri kapsamında konserlerin devam edeceğini belirtti.





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