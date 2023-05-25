Düzce'den 40 kişilik uzman ekip, deprem bölgesinde 1500 çocuğa dokundu

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DÜZCE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Türkoğlu ilçesine giden 40 kişilik uzman ekip, 1500 çocuğa psikososyal destek verdi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Merkezi, Ticaret ve Sanayi Odası, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, koordinasyon halinde ilçede yardım faaliyetleri, çocuk ve ailelere yönelik destek programları gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce TÜBİTAK 4007 Özel Destek Çağrısı için hazırlanan "Düzce'den Türkoğlu'na Dostluğun Yolu Bilim" projesi kapsamında 40 kişilik uzman ekip, mahalle ve köyleri dolaşarak çocuklara ulaştı



Türkoğlu Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesine konteyner kentlerde etkinlikler yapan ekipler, çocukların zor durumlarla baş edebilme kapasitelerini arttırma ve bilim yoluyla öğrenip keşfedebilmelerini sağlama amacıyla 1 hafta boyunca 1500 okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine çeşitli eğitimler verdi.







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