Düzce'de evde çıkan yangında anne ve kızı yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde evde çıkan yangında yaralanan anne ve kızı, tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Koçullu köyünde Selami Ö'ye ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında vücutlarında hafif yanık oluşan ev sahibinin eşi Bircan ve kızı Aleyna Ö. hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelerek incelemede bulunan Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Ünlü, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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