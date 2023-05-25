AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, milletvekilliği mazbatasını aldı

DÜZCE (AA) - AK Parti'den yeniden Düzce milletvekili seçilen Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, mazbatasını aldı.

Keşir, beraberinde AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve partililerle Düzce Adliyesi Konferans Salonu'na geldi.

Burada yetkililerden mazbatasını alan Keşir, gazetecilere, dördüncü dönem milletvekili seçildiğini söyledi.

Seçmenlere teşekkür eden Keşir, "Bize oy versin veya vermesin, bütün Düzceli hemşehrilerimi bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da parlamentoda en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım." dedi.

Öztürk de omuzlarına yüklenen yükün farkında olduğunu belirtti.

Kendilerine olan güveni boşa çıkarmamak için Keşir'in rehberliğinde Düzce ve Türkiye için çalışacaklarını vurgulayan Öztürk, "Bize güvenen Düzcelilere mahcup olmamak için çalışacağız. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Milletvekili çoğunluğunu AK Parti oluşturuyor. Halkımızın istikrardan yana olacağını ve Cumhurbaşkanımıza destek vereceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

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