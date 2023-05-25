AK Parti'li Keşir'den Düzce'de girişimci kadınlara ziyaret

DÜZCE (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce Kadın Emeği Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaretinde girişimci kadınlarla sohbet edip, girdiği gözleme dükkanında hamur açan ve gözleme yapan Keşir, AK Parti olarak büyük Türkiye hayaliyle yola çıktıklarını söyledi.

Bu hayalin kadın emeği olmadan gerçekleşemeyeceğini vurgulayan Keşir, "Kadın mutlaka üretimin içerisinde olmalı. Fakat kadını tektipleştirmeden, sabah 8 akşam 6 mesai formatı olmadan, getirdiğimiz yarı zamanlı esnek çalışma modeliyle başaracağız." dedi.

Keşir, bu kapsamda ev eksenli çalışanlara sigorta imkanı getirdiklerini anlatarak, "Pek çok üretimi çeşitlendirdik. Kadın emeğinin kayıt altına alınmasını çeşitlendirdik. Bu anlamda eğer biz, büyük Türkiye hayaline ulaşacaksak bu mutlaka kadın erkek, omuz omuza ve kadınların emeğiyle olacak." diye konuştu.

Kadınların sadece yaptıkları ürünleri satmakla değil aldıkları eğitimlerle de gelişimlerini sağladıklarına dikkati çeken Keşir, şöyle devam etti:

"Kadınlarımıza her açıdan eğitimler veriliyor. Kadınlar hayatın tüm alanlarında; girişimcilik, bağımlılıkla mücadele ve diğer sosyal konularda eğitimler alıyor. Düzce'deki Kadın Emeği Merkezi'mizde bu bahsedilen konuların tamamı gerçekleşiyor. Bu anlamda merkez Türkiye'de ilk. Üretkenliği ile örnek bir model."

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