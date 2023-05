Düzce ve Kocaeli'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri yapıldı

DÜZCE/KOCAELİ (AA) - Düzce ve Kocaeli'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel yemeklerin tanıtımı yapıldı.



Düzce Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu'nda ilçeye özgü erişte, mantı ve melengücceği tatlısı yapıldı.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, AA muhabirine, haftanın her ilde kutlandığını belirterek, "Aşçılarımız ilçeye özgü yemekleri yaptılar. Bu haftayı her sene kutlamak istiyoruz. Aşçılık okulumuz var. Burada öğrencilerimize en iyi eğitimi verip, Türkiye'nin her tarafında iyi aşçı olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Sözbir'in de aşçı kıyafeti giyerek hamur yoğurduğu etkinlikte, katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi.

- Kocaeli

Kocaeli'de düzenlenen programın teması "Kocaeli Mancarları ve Mancar Yemekleri" oldu.

Ormanya’daki etkinlikler kapsamında deprem bölgesinden gelen çocuklar için düzenlenen programda, "Ormanya Doğanın Şefleri Atölyesi" etkinliği yapıldı.

Minikler önce doğadan mancaları topladı. Ardından onlar için hazırlanan alanda açtıkları hamurların içine mancaları doldurdu.

Ormanya girişinde de Kocaeli'nin coğrafi işaretli ürünü pişmaniyenin çekimi yapıldı, vatandaşlara ikram edildi.





