Düzce'de çölyak farkındalık yürüyüşü düzenlendi

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde çölyak hastalığına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.



Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi yönetimi ve personeli ile Düzce Çölyak Hastalığıyla Mücadele Ekibince düzenlenen etkinlik kapsamında Merkez Cami önünde toplanan grup, ellerindeki dövizlerle Şehir Parkı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar atan grup, vatandaşlara çölyak hastalığıyla ilgili bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Burada grup adına konuşan Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Mumcu, çölyak hastalığı konusunda toplumu bilinçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çölyak hastalarının sosyal yaşamlarında sıkıntılara değinen Mumcu, "Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi olarak bu konuda farkındalığı artırmak için yürüyüş düzenledik. Bütün katılımcılara teşekkür ederim." dedi.

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