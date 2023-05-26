Düzce'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri antik kentteki semazen gösterisiyle son buldu

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DÜZCE (AA) - Düzce'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri, Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde semazen gösterisi ve coğrafi işaretli Konuralp pirincinden yapılan pilav ikramıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kutlanan haftanın kapanış programı yapıldı.

Programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, antik kentte semazen gösterisini ilgiyle izledi. Konuralp pirincinden yapılan pilav ikram edilen programa katılanlar, ayrıca yöresel yemeklerden de tatma imkanı buldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İlknur Aynan, AA muhabirine, hafta boyunca yapılan etkinlikleri tarihi bir mekanda sonlandırmak istediklerini söyledi.

Düzce'nin farklı kültürleri bünyesinde barındırdığını aktaran Aynan, "Biz bu etkinlikleri sosyal sorumluluk projesi olarak yürüttük. Final etkinliğimizi de tarihi bir mekanımız olan antik tiyatromuzda gerçekleştirdik. Burası Düzce ve Türkiye için çok önemli. Bizler de buna dikkati çekmek istedik. Düzce çok geniş bir kültüre sahip. Bizler de hafta boyunca kültürümüzü yansıtmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

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