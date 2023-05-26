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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de Astronomi Çalıştayı başladı

AA

Düzce'de Astronomi Çalıştayı başladı

DÜZCE (AA) - Düzce'de astronomi alanında uzmanların katıldığı "Astronomi Çalıştayı" başladı.

Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, uzmanlar gezegenler ve yıldızlarla ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Serdar Evren, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok şehrinde astronomi ve gözlem etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Bilgi aktardıkları öğretmen ve öğrencilerle uygulamalar da yaptıklarını aktaran Evren, "Öğretmenlere derslerinde kullanabileceği düzeyde astronomi bilgileri aktarıyoruz ki onlar daha sonra öğrencilerine aktarabilsin. 20 farklı alanda dersler veriliyor. Zaman zaman atölye çalışmaları ve gözlem etkinlikleri yaptırıyoruz." dedi.

Çalıştay, bu gece ve yarın gözlem eğitimleriyle sürecek.

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