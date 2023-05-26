Düzce'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ihraç öğretmenler K.D. ve İ.Y, örgütün geçmişte dershane ve yurt müdürlüğünü yapan S.K. ile ihraç ebeler H.Ö. ile N.Ç. yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 300 bin lira ve 10 bin 150 dolarına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden S.K. çıkarıldığı hakimlikçe "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Şüpheli İ.Y'ye ise elektronik kelepçe adli kontrol tedbiri uygulandı, diğerleri savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.